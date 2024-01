Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Führer stand unter Betäubungsmittel

Heusweiler (ots)

Am Dienstagnacht, gegen 01:00 Uhr, sollte ein dem Streifenkommando in der Bergstraße entgegenkommender grauer Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Streifenwagen gewendet worden war, konnte der Audi schließlich in der Herrmannstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Als sich die Beamten dem Audi näherten, befand sich auf dem Fahrersitz keine Person mehr. Vielmehr lag der amtsbekannte 40-jährige Mann auf der Rückbank und räumte die Fahrereigenschaft unverzüglich ein, nachdem er darauf angesprochen worden war. Der Mann stand offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die an dem Wagen angebrachten Kennzeichen waren auf einen Fiat verausgabt. Der Audi war nicht zugelassen. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann von der Dienststelle entlassen. Diesen erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

