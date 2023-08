Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf Kreuzung

Zella-Mehlis (ots)

Dienstagmorgen (22.08.2023) ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf der Kreuzung Industriestraße/Suhler Straße in Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens. Dieser fuhr mit Blaulicht und Sirene über die Kreuzung. Ein 68-Jähriger fuhr in diesem Moment mit seinem Tesla von der Autobahnabfahrt. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Jedoch mussten die Unfallwagen abgeschleppt werden. Zudem wurde die im Krankenwagen befindliche Patientin von einer anderen Rettungswagenbesatzung ins Klinikum gebracht. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 68-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Das Testgerät zeigte einen Wert von 0,32 Promille, was eine Blutentnahme nach sich zog. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Gefährung des Straßenverkehrs.

