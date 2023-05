Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma-Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. Mai, 16.30 Uhr und heute Morgen, 05.30 Uhr wurde ein Einbruch in eine Firma in der Straße "Am Vogelherd" verübt. Ein oder mehrere bisher unbekannt gebliebene Personen drangen gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge im Wert von ungefähr 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0117765/2023) entgegen. (jd)

