Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fensterscheibe mit Hauklotz eingeworfen

Riegelsberg (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es von Silvester auf Neujahr in der Saarbrücker Straße Nr. 35. Ein bislang unbekannter Täter warf die Frontscheibe der dortigen Gaststätte mit einem Hauklotz ein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zu dem Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

