POL-VK: Völklingen, OT Geislautern- Eingeworfene Autofensterscheibe

Völklingen-Ludweiler (ots) - Im Zeitraum vom 13.12., 23:00 Uhr bis zum 20.12., 11:20 Uhr wurde versucht in eine Pizzeria in der Völklinger Straße einzubrechen. Nachdem mehrere Aufbruchversuche der Haupteingangstür fehlschlugen, verließ der unbekannte Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020 Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße ...

