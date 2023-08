POL-EL: Geeste - Kupferkabel entwendet

Meppen (ots) - Zwischen dem 28. Juli und dem 11. August haben bislang unbekannte Täter versucht, in einen Verkaufscontainer an der Straße Esterfelder Stiege in Meppen einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

