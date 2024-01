Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am heutigen Freitag, 19. Januar 2024, kam es in einem Discounter an der Klosterstraße in der Gelsenkirchener Altstadt zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Ladendetektiv hatte gegen 12.15 Uhr beobachtet, wie ein unbekannter Mann Waren in seine Taschen steckte und den Laden verlassen wollte, ohne diese zu bezahlen. Als der 37 Jahre alte Detektiv den Mann ansprach, kam es zu einem Handgemenge, bei dem der Täter ein Messer zog und den Angestellten bedrohte. Dieser ließ daraufhin von dem Täter ab. Der Dieb flüchtete mit der Ware in Richtung Ahstraße. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Der Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug eine dunkle Umhängetasche. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell