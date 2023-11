Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfolgungsfahrt von Mühlhausen in Richtung Obermehler

Mühlhausen (ots)

Am 12.11.2023 gegen 00.00 Uhr ereignete sich eine Verfolgungsfahrt von einem PKW Audi A6 in Mühlhausen. Dieser entzog sich einer Verkehrskontrolle und wurde anschließend von mehreren Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Nutzung der Sonder- und Wegerechte verfolgt. Die Fahrt begann auf Höhe des Petristeinwegs und ging über in die Thomas-Müntzer-Straße, den Flutgraben und nach Görmar. Anschließend bog er von dort auf die B249 und fuhr in Richtung Körner und anschließend auf die L2098 in Richtung Obermehler. Das Fahrzeug und die Insassen konnten schließlich zwischen Volkenroda und Obermehler gestoppt werden.

Während der Verfolgung nutzte der PKW-Fahrer immer wieder die Gegenfahrspur, obwohl ihm auf dieser Fahrzeuge entgegenkamen. Wenn Sie Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, selbst durch den Fahrer in eine Gefährdungslage geraten sind oder Beeinträchtigungen durch diesen beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell