Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf zu einer Unfallflucht auf der B249, Mühlhausen in Richtung Eigenrieden

Mühlhausen (ots)

Am 11.11.2023 um 10.55 Uhr befuhr ein Mopedauto (Leichtkraftfahrzeug) mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45km/h die B249 von Mühlhausen in Richtung Eigenrieden. Hier wurde er von einem weißen Transporter überholt. Da dem weißen Transporter auf bei diesem Überholvorgang Verkehr entgegenkam, zog er frühzeitig wieder auf die rechte Fahrspur. Dabei striff er das Mopedfahrzeug an der vorderen linken Stoßstange und es kam zu einer seitlichen Kollision mit einer Leitplanke. Der weiße Transporter entfernte sich pflichtwidrig vom Ort.

Wenn Sie sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell