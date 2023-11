Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsdelikte im Bereich der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich

Mühlhausen (ots)

Am 11.11.2023 gegen 02.30 Uhr unterzogen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Großengottern einen männlichen PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Laufe der Kontrolle wurde mit dem Fahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Außerdem wurden im Fahrzeuginnenraum mehrere Cannabis-Blüten aufgefunden und anschließend sichergestellt. Der Fahrer wurde mittels Funkstreifenwagen ins Krankenhaus nach Mühlhausen verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die entsprechenden Verfahren wurden gegen ihn eröffnet.

Am 11.11.2023 um 14.43 Uhr wurde unmittelbar vor der Dienststelle der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen eine männliche Person auf einem Elektrokleinstfahrzeug fahrend festgestellt. Die Polizeibeamten konnten an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen wahrnehmen. Aus diesem Grund entschlossen sie sich, den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Der Verdacht bestätigte sich. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige eingeleitet, da er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatte.

Am 11.11.2023 gegen 22.30 Uhr befuhren Polizeibeamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich den Petriteich in Mühlhausen. Hier stellten sie einen männlichen Fahrradfahrer fest. Auch dieser wurde einer Kontrolle unterzogen. Es war deutlicher Atemalkoholgeruch von diesem wahrnehmbar. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde im nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt.

Am 12.11.2023 gegen 03.05 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten in der Felchtaer Landstraße in Mühlhausen einen männlichen PKW-Fahrer. Auch hier bestätigte sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,34 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Blutentnahme erfolgte. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell