Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungebetener Gast in der Gartenlaube

Nordhausen (ots)

Gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit kommt es verhäuft zu ungebetenen Gästen im häuslichen Umfeld. So erging es auch einer 62-jährigen Kleingartenbesitzerin in Nordhausen. Diese stellte fest, dass jemand ihren Maschendrahtzaun überstieg, durch ein versehentlich offen gelassenes Fenster in die Gartenlaube eindrang und hier nächtigte. Gestohlen wurde nichts. Es entstand lediglich Sachschaden am Maschendrahtzaun. Die Polizei Nordhausen möchte an dieser Stelle nochmals die Bürger im Landkreis sensibilisieren, aufmerksam zu sein und auch bei Nichtnutzung das Eigentum regelmäßig zu kontrollieren.

