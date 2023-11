POL-MFR: (1294) Empfindlicher Schlag gegen den Betäubungsmittelhandel - Sechs Kilogramm Heroin und Marihuana sichergestellt

Fürth (ots) - Am Montagmorgen (06.11.2023) griffen zwei bislang unbekannte Täter ein 13-jähriges Kind in Fürth auf dem Schulweg an und entwendeten dessen Fahrrad und Schulranzen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Das Kind war gegen 06:20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule. Hier befuhr es von der Vacher Straße aus den Heckenweg ...

