POL-MFR: (1291) Einbrüche in Lottogeschäfte - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein Zeuge hat am Sonntag (05.11.2023) ein Hakenkreuz zur Anzeige gebracht, dass ein unbekannter Täter am Rande des Zeppelinfelds an eine Fassade gesprüht hat. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise. Eine Streife konnte das Hakenkreuz im Anschluss an die Anzeigenerstattung im Bereich Beuthener Straße/Karl-Steigelmann-Straße feststellen. ...

