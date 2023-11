POL-MFR: (1290) Hakenkreuz im Bereich des Zeppelinfelds gesprüht - Zeugenaufruf

Ansbach (ots) - Ein Graffito mit Bezug zum aktuellen Nahostkonflikt ist am Samstagabend (04.11.2023) bei der Polizei in Ansbach zur Anzeige gebracht worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen. An einer Hauswand in der Schalkhäuser Straße ist von einem Unbekannten der Schriftzug "free palestine" angebracht worden. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro ...

