POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Vor der Polizei geflüchtet

Keinen Führerschein und unter dem Einfluss von Drogen stand ein Autofahrer am Mittwoch in Eislingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 20.15 Uhr sah eine Polizeistreife den weißen VW Golf in der Göppinger Straße, auf Höhe der Weingartenstraße, fahren. Die Polizisten wollten das Fahrzeug stoppen und den Fahrer kontrollieren. Der 37-Jährige dachte nicht daran anzuhalten und gab Gas. Auf der zweispurigen Straße wechselte er permanent zwischen den beiden Fahrstreifen hin und her und überholte mehrere Autos. Dabei gefährdete er mehrere Autofahrer. In der Straße Weingärten fuhr er in eine Hofeinfahrt. Dort stoppte er seinen VW und flüchtete zu Fuß in Richtung Golfplatz. Mit starken Kräften durchsuchte die Polizei eine in der Nähe befindliche Gartenanlage. Dort konnte der 37-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und bei der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die von der Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07161/8510 bei der Polizei zu melden.

