Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Über rote Ampel gefahren

Am Dienstag gab eine Autofahrerin in Geislingen Gas.

Ulm (ots)

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße. Vor ihnen fuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW. An der Kreuzung zur Parkstraße zeigte die Ampel bereits mehrere Sekunden Rot. Anstatt anzuhalten fuhr die Frau über die rote Ampel. Anderer Fahrzeugverkehr wurde glücklicherweise nicht gefährdet. Gegenüber den Polizisten gab sie an, dass sie die rote Ampel zu spät sah und deswegen nicht mehr bremsen wollte. Sie sieht nun einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot entgegen.

