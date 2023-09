Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 17.10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Verdistraße. Vermutlich mit einem Draht öffnete er die Tür einer Wohnung. So gelangte er ins Innere. In einem der Räume fand er Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete ...

