Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen stoppt Drogendealer vor Kindergarten

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (21.06.) klickten gleich mehrere Handschellen gegen 11:20 Uhr auf der Bonmannstraße in Oberhausen Lirich-Nord. Zuvor meldete ein Zeuge der Leitstelle, dass sich mehrere verdächtige Personen in einem schwarzen Pkw vor einem Kindergarten aufhalten sollen. Beim Anblick der eintreffenden Streifenwagenbesatzung floh eine Person, die sich zuvor an dem Mercedes aufgehalten hatte, und warf eine kleine Tüte Marihuana in den Außenbereich des Kindergartens.

Vier junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren wurden durch die Polizisten kontrolliert und durchsucht. Dabei konnten Betäubungsmittel, Utensilien (Feinwaage, Druckverschlusstütchen etc.) und Bargeld in "dealertypischen" Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden. "Ganz nebenbei" wurde ein E-Scooter, den ein 20-Jähriger mit sich führte, sichergestellt, da dieser zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war; so ähnlich wie die Kennzeichen an dem eigentlich außer Betrieb gesetzten Mercedes, die ebenfalls gestohlen waren.

Alle Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und ins Gewahrsam der Polizei Oberhausen verbracht. "Wir danken dem Hinweisgeber. Der aktuelle Fall zeigt, wie wichtig aufmerksame Augen und Ohren der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger bei der Verbrechensbekämpfung sind", so Michael Mende vom zuständigen Kriminalkommissariat 12.

