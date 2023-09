Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - In Wohnung eingebrochen

Am Mittwoch war in Heidenheim ein Einbrecher unterwegs.

In der Zeit zwischen 8.10 Uhr und 17.10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Verdistraße. Vermutlich mit einem Draht öffnete er die Tür einer Wohnung. So gelangte er ins Innere. In einem der Räume fand er Bargeld. Das machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt über die Terrassentür. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten sicherten Spuren. Dabei stellten sie fest, dass sich der Täter wohl auch an einer weiteren Wohnungstür zu schaffen machte. Denn auch dort fanden sich Spuren am Schloss. Da sie nicht nur zugezogen sondern verschlossen war blieb es lediglich beim Versuch.

Der richtige Schutz kann einen Einbruch verhindern. Bessern sie den Schutz an Ihren Türen nach. Achten sie etwa auf eine stabile Verriegelung. Den richtigen Schutz empfehlen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Broschüren der Polizei. Diese gibt es auf jeder Polizeidienststelle. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Insbesondere für die kommende dunkle Jahreszeit rät die Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

