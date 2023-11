Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1293) Unbekannte rauben einem Kind Fahrrad und Schulranzen - Zeugen gesucht

Fürth (ots)

Am Montagmorgen (06.11.2023) griffen zwei bislang unbekannte Täter ein 13-jähriges Kind in Fürth auf dem Schulweg an und entwendeten dessen Fahrrad und Schulranzen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das Kind war gegen 06:20 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg in die Schule. Hier befuhr es von der Vacher Straße aus den Heckenweg in den Wiesengrund. Direkt an der Weggabelung Heckenweg/Käppnerweg traf der Junge auf die beiden späteren Tatverdächtigen. Sie saßen auf einer Bank und fragten zunächst nach den Weg nach Vach.

Unvermittelt packte einer der Männer das Kind, zog es vom Fahrrad und riss ihm seinen Schulrucksack vom Rücken. Zudem trat der Täter den 13-Jährigen mit dem Fuß in die Seite. Anschließend flüchtete einer der Männer auf dem Fahrrad des Kindes in Richtung Friedhof. Der zweite Täter lief mit dem Rucksack neben dem Fahrrad her.

Der Junge erlitt durch den Angriff Schmerzen im Bauch und verständigte seine Mutter. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern verlief ohne Erfolg. Das Fahrrad des 13-Jährigen fanden die Beamten im Rahmen einer Absuche wenig später neben dem Rad-/Fußweg von der Kapellenstraße in Richtung Kapellenruh vor der dortigen Holzbrücke in einem Gebüsch.

Beschreibung der beiden Tatverdächtigen:

männlich, beide ca. 18-20 Jahre alt, ca. 180 bis 190 cm groß, dunkel gekleidet. Beide hatten ein südländisches Äußeres.

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes übernommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Die Kriminalpolizei fragt insbesondere nach Zeugen, die ein Gespräch zwischen den beiden jungen Männern und dem Jungen wahrgenommen, eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet oder zwei Männer gesehen haben, von denen einer auf einem Kinder-/Jugendfahrrad gefahren und der andere nebenher gelaufen ist. Einer der Männer hatte einen Schulrucksack bei sich. Zudem werden Zeugen gesucht, die eventuell beobachtet haben, wie das Fahrrad in das Gebüsch gestellt/dort versteckt wurde.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell