Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrt genommen - Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag, den 11.11.2023, in Nordhausen auf der Stolberger Straße. Ein 72-Jähriger aus dem Landkreis Sangerhausen fuhr hierbei mit seinem Kleintransporter in den Kreisverkehr an der Dr.-Robert-Koch-Straße ein. Währenddessen übersah er den bevorrechtigten 25-Jährigen aus Nordhausen, welcher sich mit seinem PKW bereits im Kreisverkehr befand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Auf den Fahrer des Kleintransporters kommt nun ein Bußgeldverfahren zu.

