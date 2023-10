POL-NOM: E-Bike entwendet

Northeim (ots) - 37186 Moringen, Rewe-Parkplatz, Samstag, 30.09.2023 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr MORINGEN (mil) Am vergangenen Samstag, den 30.09.2023 in dem Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin aus Moringen ihren schwarzen Mitsubishi auf dem Rewe-Parkplatz in Moringen ab. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Mitsubishi, sodass dieser im Bereich des hinteren rechten ...

mehr