Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Großfamilien

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bahnhofstraße, Mittwoch, 04.10.2023 17.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Mittwochnachmittag kam es zu einem größeren Polizeieinsatz im Stadtkern Northeim. Der Grund: Zwei minderjährige Personen unterschiedlicher Familienzugehörigkeit gerieten während ihres Schulaufenthaltes in Streit. Im Anschluss eskalierte die Streitigkeit soweit, dass sich mehrere Familienangehörige der beiden Minderjährigen in die zunächst verbale Streitigkeit einmischten.

Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem 33-jährigen, einem 30-jährigen und einem Heranwachsenden aus Northeim zu einer wechselseitigen Körperverletzung.

Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte befanden sich rund 20 Personen vor Ort, welche zum Teil die polizeilichen Maßnahmen behinderten. Eine umfangreiche Sachverhaltsaufnahme war nur durch Unterstützung weiter Polizeikräfte aus Einbeck und Göttingen möglich.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen die beteiligten Personen wurden durch die Polizei Northeim eingeleitet.

