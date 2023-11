LPI-G: Unfall am Fußgängerüberweg

Gera (ots) - Gera. Am gestrigen Donnerstag (16.11.2023), im Zeitraum vom 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, wurde vor einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße ein E-Bike der Marke KTM (Farbe: weiß) entwendet. Der Eigentümer sicherte sein E-Bike mittels Schloss an einem Fahrradständer. Als der dieser von seinem Einkauf zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Die Polizei Gera sucht nun nach Zeugen. Bezugsnummer: 0300362/2023 (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

