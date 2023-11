LPI-G: Buntmetalldiebstahl

Altenburg (ots) - Meuselwitz: In den vergangenen Monaten kam es im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße in Meuselwitz zu mehreren Brandgeschehnissen, so dass jeweils Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Vor Ort stellte sich heraus, dass u.a. Zeitungen, Papier oder gar alte, im Keller befindliche Möbelstücke, in Brand gesetzt wurden. ...

