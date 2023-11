Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Brandgeschehen in der Friedrich-Naumann-Straße

Altenburg (ots)

Meuselwitz: In den vergangenen Monaten kam es im Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Naumann-Straße in Meuselwitz zu mehreren Brandgeschehnissen, so dass jeweils Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Vor Ort stellte sich heraus, dass u.a. Zeitungen, Papier oder gar alte, im Keller befindliche Möbelstücke, in Brand gesetzt wurden. Letztmalig kam es in einer Freitagnacht (27.10.2023) zum Brandausbruch, nachdem dort unbekannte Täter im Kellerbereich alte Zeitungen anzündeten. (LPI Gera berichtete)

Die Kripo in Altenburg nahm die Ermittlungen zu den verübten Brandstiftungen auf.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten schließlich zu einem 20-jährigen Tatverdächtigen, welcher im Rahmen polizeilicher Maßnahmen ein Teilgeständnis abgab. Die Ermittlungen der Altenburger Kriminalpolizei sind bis dato noch nicht abgeschlossen und dauern weiter an. Zeugen, welche Hinweise zu den Brandgeschehnissen geben können werden erneut gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die Kripo zu wenden. (RK)

