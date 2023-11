Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Verkehrsunfälle auf Bundesstraße

Altenburg (ots)

Löbichau: Am 16.11.2023 um 15:53 Uhr befuhr die Fahrerin (37) eines Pkw VW die B7 aus Schmölln kommend, in der Absicht nach links in Richtung Beerwalde abzubiegen. Dementsprechend verlangsamte sie die Geschwindigkeit. Eine 40-jährige Fahrerin eines Pkw Ford erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf. Durch den Aufprall geriet sie auf die andere Fahrbahnseite und kollidierte dort mit einem Pkw Peugeot (w/53). Die Straße musste komplett gesperrt werden. An allen drei Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Fahrzeugführer (insg. 3) wurden dabei verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund dieses Unfalls musste der Fahrer eines Pkw Peugeot auf der Fahrbahn verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 40-jähriger Fahrer eines Pkw Kia erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw Peugeot auf. Der Unfall ereignete sich wenige Minuten nach dem ersten Verkehrsunfall, um 15:55 Uhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der Pkw Kia musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Die Unfallstelle war vom Zeitraum 16:00 Uhr bis 18:00 zum Zwecke der polizeilichen Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge durch mehrere Abschleppdienste komplett gesperrt. (JW)

