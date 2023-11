LPI-G: Transporter entwendet

Greiz (ots) - Wünschendorf/Elster. Am 16.11.2023 gegen 20:35 Uhr befuhr eine 65-jährige PKW Renault Fahrerin die Weidaer Straße in Wünschendorf Richtung Kloster Mildenfurth. In einer Rechtskurve kam die PKW Fahrerin nach links von der Straße ab und kollidiert dabei mit einem Gehweggeländer. Das Gehweggeländer wurde dabei auf einer Länge von ca. 15 Metern zerstört, so dass ein Schaden im 5-stelligen Bereich ...

mehr