LPI-G: Getunter Roller

Gera (ots) - Gera. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Montag (13.11.) bis Mittwoch (15.11.2023) unberechtigten Zutritt zu einem Fahrradraum in einem Mehrfamilienhaus in der Bruno-Brause-Straße in Gera. Aus dem Keller entwendete der unbekannte Täter diverse leicht zugängliche Bauteile verschiedener Fahrräder und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bezugsnummer: 0298856/2023.

