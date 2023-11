Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Alkoholisiert am Steuer

Gera (ots)

Gera. Am Mittwochabend (15.11.2023) gegen 22:00 Uhr stoppten Beamte der Geraer Polizei einen Alfa Romeo in der Straße Am Fuhrpark. Der 26-jährige Fahrzeugführer, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, hatte zuvor sichtlich Alkohol konsumiert. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Fahrzeugführer geriet über drei Stunden später Am Elsterdamm erneut in eine Kontrolle der Polizei. Bei einem Alkoholwert, der immer noch weit über der erlaubten 0,5-Promille-Grenze lag, wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet. Nach dem nun bereits zweiten Verstoß an einem Abend, wurde der Fahrzeugschlüssel des Mannes sichergestellt. (PZ)

