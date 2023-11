LPI-G: Diesel entwendet

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Täter drangen am vergangenen Montag (13.11.2023), offenbar in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr gewaltsam in den Kellerbereich eines Hauses in der Werner-Petzold-Straße ein und verursachten in der Folge Sachschaden. Im Keller selbst gelang es den Tätern eine dortige Tür zu öffnen, an zwei weiteren scheiterten sie allerdings. Offenbar ohne Beutegut verließen die Täter unerkannt den Tatort. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen ...

