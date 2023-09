Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht auf der Alexanderstraße- Hinweise erbeten(22.09.2023)

Tuttlingen (ots)

Wie der Polizei erst am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr, bekannt wurde, ist es auf der Alexanderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Autofahrer war auf der Alexanderstraße in Richtung Stockacher Straße unterwegs und überfuhr auf Höhe der Stockacher Straße ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachten haben bzw. sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07641 941-0 erbeten.

