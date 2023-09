Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bondorf A81/ Lkr. Böblingen)Unbekannter nötigt andere Verkehrsteilnehmende - Zeugen gesucht (23.09.2023)

Bondorf (ots)

Am Samstag (23.09.2023) gegen 14:20 Uhr fiel auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb ein schwarzer Audi A6 mit Böblinger Kennzeichen durch seine aggressive Fahrweise auf. Ein 41-Jähriger war mit seinem Mercedes aus Richtung Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen unterwegs und überholte auf der linken Fahrspur gerade ein anderes Fahrzeug auf der rechten Spur, als sich von hinten ein schwarzer Audi A6 mit deutlich höherer Geschwindigkeit näherte. Der Audi fuhr schließlich mit hoher Geschwindigkeit in der Mitte zwischen den beiden Fahrzeugen durch, so dass der 41-Jährige schlagartig nach links ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Audi zu verhindern. Die unbekannte Person am Steuer des Audi A6 setzte die Fahrt in Richtung Singen weiter fort, wobei auch andere Fahrzeuge durch Betätigen der Lichthupe und dichtes Auffahren genötigt worden sein sollen. Ferner sollen immer wieder Fahrzeuge von dem Audi rechts überholt worden sein. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Sachverhalt beobachten konnten bzw. selbst durch den Audi genötigt oder gefährdet wurden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0741 34879-0 entgegengenommen.

