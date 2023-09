Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunken Unfall verursacht - ein leicht Verletzter und 10.000 Euro Blechschaden (23.09.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmorgen auf der Egerstraße einen Unfall mit einem Verletzten und insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden verursacht. Der 19-Jährige fuhr gegen 6 Uhr mit einem BMW auf der Steinstraße in Richtung Berliner Ring und bog im weiteren Verlauf in die Egerstraße ab. Hierbei verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und durchbrach zwei Gartenhecken, eher der BMW zum Stehen kam. Sein ebenfalls 19 Jahre junger Beifahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht von Nöten. Um den verunfallten BMW, an dem ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000n Euro entstand, kümmerte sich ein Abschlepper. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem BMW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Einen Alkoholtest lehnte er jedoch ab. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der Fahrt unter Alkoholeinfluss und dem dabei verursachten Unfall.

