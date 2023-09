PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Versuchter Einbruch in Bürogebäude +++ Autolack zerkratzt +++ Unfallfluchten +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Versuchter Einbruch in Bürogebäude,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 22.09.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 07:00 Uhr

(wie) Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht in ein Bürogebäude in Geisenheim einzubrechen. Der oder die Einbrecher nutzten einen unbeobachteten Moment um sich dem Bürogebäude der Hochschule Geisenheim in der Von-Lade-Straße zu nähern. Dort wurde an einem hölzernen Fensterladen gehebelt, ein Eindringen in das Gebäude gelang allerdings nicht. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06722/ 9112-0 bei der Polizeistation in Rüdesheim entgegengenommen.

2. Autolack zerkratzt,

Taunusstein-Bleidenstadt, Taunusstraße, Montag, 18.09.2023 21:30 Uhr bis Dienstag, 19.09.2023, 10:00 Uhr

(wie) In der Nach von Montag auf Dienstag der letzten Woche ist in Bleidenstadt der Lack eines Pkw stark verkratzt worden. Ein 58-Jähriger hatte seinen schwarzen Mitsubishi auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Taunusstraße abgestellt. Als er am Dienstagvormittag zu dem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter die Beifahrerseite des Mitsubishi verkratzt hatte. Der Sachschaden wird auf 4.000 EUR geschätzt. Die Polizei in Taunusstein nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06128/ 92021-140 entgegen.

3. Unfallflucht auf Wanderparkplatz,

Schlangenbad, Hessenallee, Freitag, 15.09.2023, 10:00 Uhr bis Dienstag, 19.09.2023, 19:30 Uhr

(wie) Über das vorletzte Wochenende ist auf einem Wanderparkplatz in Schlangenbad ein Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden, der Verursacher flüchtete. Ein 54-Jähriger hatte seinen grauen Opel Astra am Freitag, den 15.09.2023 auf dem Wanderparkplatz Adelheidtal an der Hessenallee abgestellt. Als er am 19.09.2023 (Dienstagabend) wieder zu seinem Fahrzeug kam, befand sich ein frischer Unfallschaden an der Heckschürze des Opel. Ein Verantwortlicher hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet, weshalb nun wegen einer Unfallflucht ermittelt wird. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 3.000 EUR und bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise.

4. Hauswand in Idstein beschädigt,

Idstein, Weiherwiese, Donnerstag, 21.09.2023, 22:00 Uhr bis Freitag, 22.09.2023, 12:10 Uhr

(wie) Von Donnerstag auf Freitag hat ein Fahrzeug eine Hauswand in Idstein beschädigt. An der Straßenecke Weiherwiese/ Schäfergasse fiel am Freitagmittag ein frischer Schaden an der Hauswand der Schäfergasse 2 auf. Hier hatte offenbar ein großes Fahrzeug wie ein Lkw oder Transporter mit Aufbau die Wand in einer Höhe von etwa einem Meter gestreift und so beschädigt. Die verantwortliche Person kümmerte sich anschließend nicht um den Schaden, sondern entfernte sich unerlaubt. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06126/ 9394-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell