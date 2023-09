PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus +++ Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht geklärt

Bad Schwalbach (ots)

1. Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus,

65343 Eltville, Freienbornstraße, Montag, 18.09.2023, 10:00 Uhr bis Samstag, 23.09.2023, 14:45 Uhr Samstag, 23.09.2023, 23:00 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023, 09:30 Uhr

(jg) Am vergangenen Wochenende wurde aus den Kellerräumen zweier Mehrfamilienhäuser in der Freienbornstraße in Eltville mehrere Wertgegenstände gestohlen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu den Verschlägen des Hauses und brachen mittels eines Bolzenschneiders die Vorhängeschlösser gewaltsam auf. Anschließend entwendeten sie einen Elektroroller sowie diverse Ladegeräte und einen Picknickrucksack. Darüber hinaus durchsuchten die Täter ein unverschlossenes Fahrzeug, welches in der Garage stand. Eine im Wagen aufgefundene Sporttasche wurde zurückgelassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 EUR geschätzt. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 700 EUR.

Dies war nicht der einzige Kellereinbruch in den vergangenen Tagen. Wie am Samstag bekannt wurde, ist in der Tatzeit vom vergangenen Montag, den 18.09.2023, bis Samstag, den 23.09.2023, wenige Hausnummern weiter in gleicher Straße ebenfalls eingebrochen worden. Der oder die Täter gingen auf ähnliche Weise vor und brachen mehrere Kellerverschläge des Mehrfamilienhauses gewaltsam auf. Über das Diebesgut ist dort bisher nichts bekannt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (06123)- 9090-15 bei der Polizeistation in Eltville zu melden.

2. Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfallflucht geklärt, 65399 Kiedrich, Weinbergblick, Sonntag, 24.09.2023 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(jg)In den späten Sonntagabendstunden des 24.09.2023 konnte eine Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit erfolgreich aufgeklärt werden. Eine Geschädigter meldete sich gegen 23:30 Uhr bei der Polizeistation Eltville und gab an, dass sein Fahrzeug eine frische Beschädigung aufweisen würde. An der Anschrift konnte die eingesetzten Streifenbesatzung ein weiteres, frisch beschädigtes Fahrzeug feststellen. Nach der Unfallaufnahme und Absuche der Umgebung konnte das verursachende Fahrzeug mit frischen Unfallspuren aufgefunden werden. Die Beamten ermittelten den Fahrer des Wagens und befragten ihn zu dem Schaden. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch, wurde er für eine Blutentnahme mit zur Polizeistation genommen. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen kann noch nicht abschließend beziffert werden.

