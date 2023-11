Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: betrunkene PKW Fahrerin verursacht erhebliche Schäden

Greiz (ots)

Wünschendorf/Elster. Am 16.11.2023 gegen 20:35 Uhr befuhr eine 65-jährige PKW Renault Fahrerin die Weidaer Straße in Wünschendorf Richtung Kloster Mildenfurth. In einer Rechtskurve kam die PKW Fahrerin nach links von der Straße ab und kollidiert dabei mit einem Gehweggeländer. Das Gehweggeländer wurde dabei auf einer Länge von ca. 15 Metern zerstört, so dass ein Schaden im 5-stelligen Bereich entstand. Auch der PKW wurde dabei erheblich beschädigt. Die Fahrerin wurde glücklicherweise bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch zeigte sich bei der Unfallaufnahme der Polizei Greiz, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 0,8 Promille. Für die Frau bedeutete dies, dass eine Blutentnahme angeordnet wurde und sie ein Ermittlungsverfahren erwartet, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. <BF>

