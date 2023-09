Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrern

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Dienstag, 12.09.2023 gegen 16:25 Uhr auf der L155 in Wehr, als nach derzeitigem Kenntnisstand ein 50-jähriger Autofahrer aus der Austraße in die Waldstraße einbog und dabei die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin missachtete. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

