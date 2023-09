Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Buxtehuder Recyclingbetrieb ein, Einbrecher in Wiegersener Schule - Update zur Meldung von heute Morgen, BMW in Buxtehude aufgebrochen und Innenausstattung entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Buxtehuder Recyclingbetrieb ein

Mindestens vier bisher unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht zwischen 22:00 h und 06:15 h in Buxtehude im Melkerstieg auf das Gelände eines dortigen Recyclinghofes gelangt und haben ein Fenster eines Bürocontainers aufgehebelt. Nachdem sie in den Container einsteigen konnten gelang es ihnen eine Hallentür und ein Tor zu öffnen und daraus dann ca. 1,5 Tonnen Metallschrott zu entwenden. Bei einer weiteren Halle wurden Kabel durchtrennt und Sicherungen ausgeschaltet. Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte vermutlich mit mindestens einem hellen Kastenwagen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Einbrecher in Wiegersener und Apensener Schule - Update zur Meldung von heute Morgen -

Richtig heißen muss es:

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Freitag, 18:00 h und Sonntag, 18:00 h in Wiegersen in der Straße "Zum Viertelsberg" nach dem Aufhebeln mehrerer Fenster und Türen in das Innere der dortigen Schule eingedrungen und haben anschließend im Sekretariat aus einem aufgebrochenen Tresor eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf über 1.000 Euro belaufen.

Hinweise an die Polizeistation Apensen unter 04167-699240.

3. BMW in Buxtehude aufgebrochen und komplette vorderen Innenausstattung entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Buxtehude im Torfweg einen dort auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen BMW 530 i durch Einschlagen einer Seitenscheibe aufgebrochen und dann die gesamte vordere Innenausstattung wie das Lenkrad, die Mittelkonsole und das Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Der so angerichtete Schaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell