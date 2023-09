Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher am Wochenende in Buxtehude, Apensen, Sauensiek, Harsefeld und Düdenbüttel

Stade (ots)

1. Einbrecher in Harsefelder Landmaschinenhandel

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Donnerstag, den 14.09., 17:40 h und Freitag, den 15.09., 06:35 h in Harsefeld in der Weißenfelder Straße nach dem Aufflexen eines Schiebetores auf das Gelände eines dortigen Landmaschinenhandels gelangt und haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Werkstattgebäude verschafft. Mit dem dort vorgefundenen Werkzeug haben die Einbrecher dann noch eine Bürotür aufgebrochen und daraus dann einen Tresor mit Inhalt entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

2. Diebe schleichen sich in Harsefelder Wohnhaus ein

In der Zeit von Donnerstag, 13:00 h auf Freitag, 11:00 h vergangener Woche haben sich bisher unbekannte Täter in Harsefeld in der Südstraße in ein dortiges Wohnhaus eingeschlichen und bei der anschließenden Durchsuchung Schmuck und Bargeld erbeutet. Der Schaden wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

3. Unbekannte versuchen Altmetall zu entwenden

Unbekannte haben sich in der Zeit von Freitag, den 15.09., 19:00 h bis Samstag, den 16.09., 21:30 h in Düdenbüttel in der Straße "Auf dem Bleeken" an zwei Stellen unter einem Zaun eines dortigen Recycling-Betriebes durchgegraben und konnten dann so das Gelände betreten. Aus einer Lagerhalle haben die Täter dann etwa 1,5 Tonnen Messing-Altmetall in mitgebrachte Kunststoffsäcke verpackt und diese hinter dem Zaun gesammelt. Als sie dabei dann am Samstag gegen 21:20 h von einem aufmerksamen Zeugen gestört wurde, ergriffen die Unbekannten ohne ihre Beute mitzunehmen die Flucht. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 01444-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

4. Drei Unbekannte erbeuten Handys bei Einbruch in Buxtehude

Drei bisher unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 h in Buxtehude in der Bahnhofstraße die Scheibe eines dortigen Elektrogeschäfts eingeschlagen und konnten durch die Öffnung dann in das Innere einsteigen. Hier erbeuteten sie diverse gebrauchte Handys und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf über 1.000 Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

5. Einbrecher in Sauensieker und Apensener Schule

Bisher unbekannte Einbrecher sind am Wochenende zwischen Freitag, 18:00 h und Sonntag, 18:00 h in Sauensiek in der Straße "Zum Viertelsberg" nach dem Aufhebeln mehrerer Fenster und Türen in das Innere der dortigen Schule eingedrungen und haben anschließend im Sekretariat aus einem aufgebrochenen Tresor eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte sich hier auf über 1.000 Euro belaufen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 h haben vermutlich dieselben Unbekannten in Apensen in der Straße "Soltacker" versucht eine Tür auf der Rückseite des dortigen Schulgebäudes aufzubrechen. Da sie dabei aber einen Alarm ausgelöst hatten, flüchteten die Unbekannten ohne weiter in das Gebäude eindringen zu können. Hier ist ein Schaden in Höhe von über 100 Euro entstanden.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der beiden Tatorte beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04167-699240 bei der Apensener Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell