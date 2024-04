Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Friseurbetriebe in Lingen und Meppen führen Gespräche mit Senioren über Unfallprävention (Foto)

Bild-Infos

Download

Emsland (ots)

Die Mitgliedsbetriebe der Friseurinnungen Lingen und Meppen setzen sich zukünftig gemeinsam mit der Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim, der Verkehrswacht Lingen und der Zweiradinnung Lingen verstärkt für die Sicherheit im Straßenverkehr ein. In Anbetracht der besorgniserregenden Unfallstatistik aus dem vergangenen Jahr im Bereich der tödlichen Unfälle, auch unter älteren Verkehrsteilnehmern, hat die Friseurinnung beschlossen, bei Maßnahmen zur Unfallprävention mitzuwirken. Durch die Friseurbetriebe werden Gespräche mit Seniorinnen und Senioren geführt, um diese für die Unfallrisiken im Straßenverkehr zu sensibilisieren. Ähnlich wie bei den erfolgreichen Initiativen im Bereich der Kriminalprävention, werden die Friseurbetriebe in Lingen und Meppen als wichtige Anlaufstellen fungieren, indem dort Informationsmaterialien ausgelegt werden. Auch durch die Betriebe der Zweirradinnung Lingen wird auf die gemeinsamen Sicherheitsprogramme hingewiesen. Die Kooperation mit der Verkehrswacht Lingen ermöglicht es, umfassende Verhaltenstipps zu vermitteln und die Seniorinnen und Senioren für die Teilnahme an diversen Programmen zu gewinnen. Diese Programme, darunter "Fit mit dem Pedelec/Fahrrad". "Sicherheit erfahren" und "Fit im Auto", bieten praxisnahe Schulungen und Übungen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und das Unfallrisiko zu minimieren. Bei Interesse an den genannten Programmen können Anmeldungen per Email an praevention@pi-el.polizei.niedersachsen.de erfolgen. "Bitte denken Sie als Teilnehmender im Verkehr, ob im Auto oder auf dem Fahrrad, daran, Sicherheit zu gewährleisten. Tragen Sie stets einen Fahrradhelm, um sich vor Kopfverletzungen zu schützen. Vergessen Sie nicht den Schulterblick, bevor Sie abbiegen oder die Spur wechseln, um mögliche Gefahren zu erkennen. Besonders in der Dunkelheit ist es wichtig, sich als Zweiradfahrer durch Warnwesten und eingeschaltetes Licht sichtbar zu machen. Nutzen Sie Radwege und Radfahrstreifen immer in der richtigen Fahrtrichtung, um Unfälle zu vermeiden. Im Alter ist es ratsam, regelmäßig Seh- und Hörtests durchzuführen, um Ihre Verkehrstüchtigkeit zu erhalten. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über mögliche Auswirkungen von Medikamenten oder Krankheiten auf Ihre Fähigkeiten. Nicht zuletzt sollten Sie regelmäßig Ihre Kraft, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit testen, um sicher unterwegs zu sein", rät die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell