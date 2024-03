Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/BAB 5: Pkw kollidiert mit Reisebus - PM 2

Schriesheim/BAB 5 (ots)

Gegen 07:49 Uhr befuhr ein Reisebus die Autobahn A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe der Anschlussstelle Ladenburg wechselte der Reisebus verkehrsbedingt auf die linke Fahrspur. Der ebenfalls auf der A5 in südliche Richtung fahrende 53-jährige Mercedes-Benz Fahrer fuhr daraufhin aus bislang unbekannter Ursache auf den Reisebus auf. Durch das Unfallgeschehen wurde der 53-jährige leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Im Reisebus wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beider Fahrzeuge beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen der betroffenen Richtungsfahrbahn. Diese musste zu Beginn voll gesperrt werden und konnte sukzessive, bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 09:26 Uhr, wieder vollständig freigegeben werden. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

