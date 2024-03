POL-MA: Schriesheim/BAB 5: Pkw kollidiert mit Reisebus - PM 1

Mannheim (ots) - Am 09.03.2024 gegen 22:20 Uhr kam es in der Fressgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer bog zwischen den Quadraten Q3/Q4 ab und übersah den in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Rennrad des Radfahrers ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Nach einem ...

mehr