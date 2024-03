Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Fahrradfahrer

Mannheim (ots)

Am 09.03.2024 gegen 22:20 Uhr kam es in der Fressgasse zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der PKW-Fahrer bog zwischen den Quadraten Q3/Q4 ab und übersah den in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Rennrad des Radfahrers ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Nach einem kurzen Gespräch zwischen den beiden Unfallbeteiligten entfernte sich der Kraftfahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle ohne zuvor seiner Feststellungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Verletzungen erlitt der Radfahrer nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer: 0621-1743310 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell