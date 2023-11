Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Körperverletzung und Beleidigung in der Innenstadt, Wiesmoor - Fenster eines Einfamilienhauses beschädigt, Norden - Einbruch in Firmengelände

Aurich/Wittmund (ots)

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Donnerstag, den 30.11.2023

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung und Beleidigung in der Innenstadt

Am Mittwochabend, um 18:00 Uhr, stieß eine 37-Jährige Auricherin mit einem Unbekannten im Carolinengang zusammen. Der Unbekannte schlug daraufhin der Auricherin mehrfach in das Gesicht und beleidigte sie. Nach der Tat flüchtete der Mann. Der Mann soll 30-35 Jahre alt, ca 170cm groß und von kräftiger Statur sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 6060.

Wiesmoor - Fenster eines Einfamilienhauses beschädigt

Am Mittwoch, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr, beschädigten Unbekannte, vermutlich mit einem Stein, die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Kornblumenweg. Es entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Norden - Einbruch in Firmengelände

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in ein Firmengelände in der Straße Glückauf ein, indem sie sich durch Zerschlagen einer Eingangstür Zutritt verschafften. Anschließend entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell