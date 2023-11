Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Tierischer Diebstahl, Westerholt - Ladendiebstahl, Blomberg - Diebstahl aus Schuppen, Friedeburg - Besonders schwerer Falls des Diebstahls

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Ladendiebstahl

Ein 21-Jähriger aus Großheide entwendete am Dienstag gegen 14 Uhr drei Spielzeugfiguren aus einem Drogeriegeschäft in der Auricher Straße in Westerholt. Er wurde durch einen Mitarbeiter des Geschäfts angesprochen und ins Büro geführt. Auf dem Weg dorthin, versuchte der 21-Jährige das Diebesgut wegzuwerfen. Das blieb allerdings nicht unbemerkt. Der Großheider muss sich wegen Ladendiebstahl verantworten. Das Diebesgut wurde dem Drogeriegeschäft zurückgegeben.

Wittmund - Tierischer Diebstahl

Am Montagabend zwischen 18.30 und 19.15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person insgesamt acht Hühner aus einer Scheune im Ortsteil Funnix in Wittmund. Eine Personenbeschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Hühner oder auf die Identität des Diebes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Blomberg - Diebstahl aus Schuppen

Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem verschlossenen Schuppen in der Hauptstraße in Blomberg und entwendete dort verschiedene Geräte der Firma Makita. Beim Diebesgut handelt es sich um ein Baustellenradio, einen Winkelschleifer sowie ein Ladegerät und drei Akkus. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Wie sich der Täter Zugang zum Schuppen verschaffte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese führt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Friedeburg - Besonders schwerer Falls des Diebstahls

Gleich drei Rußpartikelfilter sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen aus Transportern im Ortsteil Marx in Friedeburg entwendet worden. Die drei Transporter eines Logistikunternehmens waren am Samstag gegen 15 Uhr auf einem Parkplatz an der Marxer Hauptstraße abgestellt worden. Am Montagmorgen stellte ein Mitarbeiter des Unternehmens fest, dass die Fahrzeuge von Dieben angegangen worden und die Rußpartikelfilter entwendet worden sind. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Rußpartikelfilter oder auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

