Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auricher auf Diebestour, Wiesmoor - Diebstahl zweier Fahrzeuge, Norderney - Fahrraddiebstahl

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auricher auf Diebestour

Am Montagmittag kam es in Aurich zu einer Reihe von Ladendiebstählen. Ein 29-Jähriger aus Aurich betrat zwischen 10 und 14.30 Uhr mehrere Geschäfte in der Raiffeisenstraße und Leerer Landstraße. Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes wurde schließlich auf den Mann aufmerksam und beobachte, wie er mehrere Kosmetika entwendete. Der 29-Jährige verließ den Verbrauchermarkt ohne zu bezahlen und betrat einen weiteren Verbrauchermarkt. Der Ladendetektiv folgte dem Dieb und zog die Polizei hinzu. Bei einer Durchsuchung der Person und dessen prall gefüllten Rucksackes konnte diverses Diebesgut aus verschiedenen Geschäften festgestellt und beschlagnahmt werden. Es wurde an die Geschäfte zurückgegeben. Den 29-Jährige erwarten jetzt drei Strafverfahren wegen Diebstahls - und weil er einen Polizisten obendrein noch beleidigte, ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Aurich - Ladendiebstahl

Ein 17-Jähriger aus Aurich entwendete am Dienstag zwischen 18 und 19.30 Uhr 6 Konsolenspiele aus einem Verbrauchermarkt am Pferdemarkt in Aurich und verließ den Markt, ohne zu bezahlen. Im Rahmen einer Personenkontrolle des Zolls vor dem Geschäft wurden die Konsolenspiele bei dem Auricher aufgefunden. Eine Überprüfung im Verbrauchermarkt ergab, dass die Spiele aus dem Bestand des Marktes stammen. Der Auricher muss sich wegen Ladendiebstahl verantworten.

Aurich - Diebstahl eines E-Scooters

Eine bislang unbekannte Person entwendete am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr von einem Fahrradständer eines Verbrauchermarktes am Pferdemarkt in Aurich den E-Scooter eines 14-jährigen Aurichers. Bei dem entwendeten E-Scooter handelt es sich um einen schwarzen Segway Ninebot Max 2. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des E-Scooters oder auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Wiesmoor - Diebstahl zweier Fahrzeuge

Zwischen Freitag und Dienstagabend entwendete eine bislang unbekannte Person einen Trecker und ein Moped aus einer Halle im Drosselweg in Wiesmoor. Die Scheune befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei. Bei dem Trecker handelt es sich um einen blauen Deere von 1955, bei dem Moped um eine gelbe Simson Schwalbe. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Fahrzeuge oder auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

Norderney - Fahrraddiebstahl

Zwischen Donnerstagabend und Dienstagmittag entwendete eine bislang unbekannte Person das Fahrrad einer 53-jährigen Frau aus Norderney. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Fashion Line Tourenrad. Es war in der Heinrichstraße 7 abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norderney zu melden unter Telefon 04932 92980.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell