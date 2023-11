Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Gestohlenes Fahrzeug, Wiesmoor - Katalysatoren entwendet, Aurich/Norden - Diebstähle

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendiebstahl

Bereits am vergangenen Mittwoch gegen 12:30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Pferdemarkt in Aurich zu einem Ladendiebstahl. Eine 19-jährige Auricherin steckte vier Getränkedosen in ihre mitgeführte Tasche und wollte den Verbrauchermarkt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin beobachtete die Tat und forderte die 19-jährige auf, ihre Taschen zu öffnen. Dabei wurde das Diebesgut aufgefunden. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.

Aurich - Diebstahl einer Geldbörse

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 22 und 8 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 39-jährigen Auricherin. Die Frau hatte zuvor ihr Auto im Deckfehler Weg unverschlossen abgestellt und ihre Geldbörse darin liegen lassen. Am Sonntagmorgen entdeckte sie dann das Fehlen ihrer Geldbörse und sämtlicher persönlicher Dokumente. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Geldbörse oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden oder Telefon 04941 6060. Gleichzeitig weist die Polizei erneut darauf hin, dass Geldbörsen niemals im Fahrzeug zurückgelassen werden sollten. Auch nicht, wenn das Fahrzeug verschlossen wird.

Aurich - Gestohlenes Fahrzeug gekauft

Am Montag gegen 11.40 Uhr versuchte eine 22-jährige Auricherin bei der Zulassungsstelle in Aurich einen gebraucht gekauften Audi A1 zuzulassen. Hierzu legte sie die Zulassungsbescheinigungen I und II vor. Bei der Sichtung der Dokumente stellte die Mitarbeiterin der Zulassungsstelle fest, dass es sich bei den Dokumenten um eine Fälschung handeln könnte. Weitere Überprüfungen ergaben schließlich, dass das Fahrzeug als in Belgien gestohlen gemeldet und die Fahrzeugpapiere tatsächliche eine Fälschung waren. Sie stammten aus einem Einbruch in eine Zulassungsstelle in Nordrheinwestfalen im Jahr 2022. Erste Ermittlungen der Polizei Aurich ergaben letztlich, dass die 22-Jährige einem bislang unbekannten Betrüger aus Nordrheinwestfalen aufgesessen war, der das Fahrzeug unter falscher Identität verkaufte. Der Schaden beläuft sich auf 14.500 Euro. Es wurden Strafverfahren wegen KFZ-Diebstahls, Urkundenfälschung und gewerbsmäßigen Betruges eingeleitet. Die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund rät in diesem Zusammenhang, sich bei Privatkäufen stets den Personalausweis des Verkäufers zeigen zu lassen und diesen auf Echtheit zu überprüfen. Entsprechende Sicherheitsmerkmale sind auf personalausweis.de nachlesbar. Außerdem sollten Käufer stets misstrauisch werden, wenn der Auto(ver-)kauf nicht an der Anschrift des Verkäufers erfolgen soll. Dies ist ein Indiz dafür, dass der Verkäufer seine Identität verschleiern möchte. Kaufpreiszahlungen sollten idealerweise auf ein inländisches Bankkonto des Verkäufers erfolgen.

Großheide - Schubkarren entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Wochenende von einer Baustelle im Rotkehlchenweg in Großheide zwei aneinander gekettete Bauschubkarren. Die Schubkarren sind vom Hersteller Müba in brauner Farbe. Das Gestell ist jeweils rotbraun, die Mulde verzinkt. Wer Hinweise zur Täterschaft geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Großheide zu melden unter Telefon 04936 912760.

Wiesmoor - Katalysatoren entwendet

Eine bislang unbekannte Person entwendete die Katalysatoren zweier Autos auf dem Betriebsgelände eines Autohändlers an der Hauptstraße in Wiesmoor Wiesederfehn. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag 14 Uhr und Montag 08.30 Uhr. Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Aurich zu melden unter Telefon 04941 6060.

