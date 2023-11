Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Streit zwischen zwei Personengruppen eskalierte, Norderney - Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Streit zwischen zwei Personengruppen eskalierte Nachdem es am späten Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Friesenstraße in Riepe zunächst nur zu einem verbalen Streit zwischen zwei Personengruppen kam, eskalierte die Situation. Das Wortgefecht zwischen den beiden Streitparteien mündete schließlich in körperlichen Auseinandersetzungen, Beleidigungen und Bedrohungen. Durch die Polizei wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Norderney - Streifenwagen den Mittelfinger gezeigt Auf Norderney wurde am Samstagabend eine Streifenwagenbesatzung beleidigt. Die Polizeibeamten befuhren zum Tatzeitpunkt die Hafenstraße, als ihnen plötzlich ein 23-Jähriger deutlich sichtbar den Mittelfinger zeigte. Aufgrund der beleidigenden Geste wurde die Identität des Mannes festgestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell