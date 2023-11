Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt, Aurich - Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet, Norden - Berauscht von der Fahrbahn abgekommen

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Polizei Aurich an der Esenser Straße in Aurich einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer. Während der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, sodass dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt wurde. Weiterhin wurde dem Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Aurich - Verkehrszeichen beschädigt und geflüchtet Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitagabend gegen in Aurich. Zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr touchierte ein unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen an der Emder Straße auf Höhe der Einmündung zum Wallster Weg. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941-606-215 zu melden.

Norden - Berauscht von der Fahrbahn abgekommen Am Sonntagvormittag verlor ein 27-Jähriger Mann auf der Bundesstraße 72 in Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrzeugführer kam während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug war infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde der Mann jedoch nicht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und von Betäubungsmitteln stand, so dass dem 27-Jährigen eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Norderney - Pkw unter Alkoholeinfluss geführt In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags kontrollierten Beamte der Polizei Norderney einen 34-jährigen Autofahrer, welcher mit seinem Pkw auf der Südstraße unterwegs war. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer muss sich folglich wegen eines Strafverfahrens verantworten.

